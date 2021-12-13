Стая бездомных собак напала на ребенка на Сахалине

В поселке Ноглики Сахалинской области стая бездомных собак напала на ребенка. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил портал ASTV.ru.

Бабушка пострадавшего ребенка рассказала, что агрессивные псы расцарапали мальчику спину, а также покусали за уши и ноги. По ее словам, стаю прогнала случайная прохожая.

«Если бы не эта женщина, они бы его загрызли! Женщина, спасибо вам большое!» — сказала собеседница издания.

Мальчика госпитализировали, о состоянии его здоровья не сообщается. Известно, что родители пострадавшего ребенка обратились к правоохранителям.

Региональная прокуратура и следственный отдел Ногликского района проводят проверку по факту произошедшего для дальнейшей оценки действий должностных лиц, ответственных в вопросе обращения с безнадзорными животными.

Мэр Ногликского района Сергей Камелин высказал предположение, что нападение произошло в промежуток времени с 14:00 до 15:00 за гаражами неподалеку от здания местной администрации в тот момент, когда мальчик шел от одной детской горки до другой. Также он подчеркнул, что обитание на этой территории собак — известный факт.

«Сейчас сложно сказать, какие именно собаки напали на ребенка. Меры к отлову приняты», — добавил мэр.

Кроме того, Камелин заявил, что пытается выйти на связь с семьей пострадавшего мальчика. В настоящее время, по его словам, налажен контакт с директором школы, где учится ребенок.

6 декабря школьница из Николаевска-на-Амуре Хабаровского края попала в больницу после нападения бродячих собак, ее состояние оценивается как среднетяжелое. Как рассказали очевидцы, животные атаковали десятилетнюю девочку в районе хлебокомбината на улице Благовещенской.

Возбуждено уголовное дело о халатности. В региональном Следственном комитете сообщили, что после произошедшего будут приняты меры по отлову безнадзорных животных, а также планируется дать оценку действиям сотрудников администрации Николаевска-на-Амуре по обеспечению безопасности людей.