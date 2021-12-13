Прямой эфир
Общество
Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Армия
В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Общество
Эксперт назвала вероятность увольнения за частые больничные
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Экономика
Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%
Политика
В ГД рассказали о продолжении работы над проектом о QR-кодах на транспорте
Общество
Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

Стая бездомных собак напала на ребенка на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Ноглики Сахалинской области стая бездомных собак напала на ребенка. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил портал ASTV.ru.

Бабушка пострадавшего ребенка рассказала, что агрессивные псы расцарапали мальчику спину, а также покусали за уши и ноги. По ее словам, стаю прогнала случайная прохожая.

Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов
Просьба местных властей приостановить действие закона о животных не нашла отклика в Минприроды

«Если бы не эта женщина, они бы его загрызли! Женщина, спасибо вам большое!» — сказала собеседница издания.

Мальчика госпитализировали, о состоянии его здоровья не сообщается. Известно, что родители пострадавшего ребенка обратились к правоохранителям.

Региональная прокуратура и следственный отдел Ногликского района проводят проверку по факту произошедшего для дальнейшей оценки действий должностных лиц, ответственных в вопросе обращения с безнадзорными животными.

Мэр Ногликского района Сергей Камелин высказал предположение, что нападение произошло в промежуток времени с 14:00 до 15:00 за гаражами неподалеку от здания местной администрации в тот момент, когда мальчик шел от одной детской горки до другой. Также он подчеркнул, что обитание на этой территории собак — известный факт.

«Сейчас сложно сказать, какие именно собаки напали на ребенка. Меры к отлову приняты», — добавил мэр.

Кроме того, Камелин заявил, что пытается выйти на связь с семьей пострадавшего мальчика. В настоящее время, по его словам, налажен контакт с директором школы, где учится ребенок.

6 декабря школьница из Николаевска-на-Амуре Хабаровского края попала в больницу после нападения бродячих собак, ее состояние оценивается как среднетяжелое. Как рассказали очевидцы, животные атаковали десятилетнюю девочку в районе хлебокомбината на улице Благовещенской.

Возбуждено уголовное дело о халатности. В региональном Следственном комитете сообщили, что после произошедшего будут приняты меры по отлову безнадзорных животных, а также планируется дать оценку действиям сотрудников администрации Николаевска-на-Амуре по обеспечению безопасности людей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021