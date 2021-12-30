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В Якутске создан штаб по отлову собак после гибели покусанной женщины

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Оперативный штаб по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп создан в Якутске после смертельного нападения стаи собак на женщину. Выездное заседание штаба провел глава республики Евгений Григорьев 30 декабря.

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«На утро 30 декабря сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак, таким образом их общее количество составляет 15, в составе 30 ловцов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

В каждой бригаде есть кинологи и специалисты с опытом отлова или обращения с агрессивными животными. Во всех управах назначены мобильные группы патрулирования улиц для обнаружения крупных стай животных.

К работе на утро 30 декабря привлечены в общей сложности более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб.

29 декабря пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по Якутии сообщила о возбуждении уголовного дела после смерти женщины, на которую напала стая собак.

По данным следствия, инцидент произошел в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске. Стая собак напала на 53-летнюю женщину. Причины ее смерти будут установлены судебно-медицинскими экспертами.

Позднее в этот день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где после и погибла женщина, о чем сообщил мэр столицы республики Евгений Григорьев. Он добавил, что для отлова стаи будет мобилизована «вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений».

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