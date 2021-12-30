В Якутске создан штаб по отлову собак после гибели покусанной женщины

Оперативный штаб по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп создан в Якутске после смертельного нападения стаи собак на женщину. Выездное заседание штаба провел глава республики Евгений Григорьев 30 декабря.

«На утро 30 декабря сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак, таким образом их общее количество составляет 15, в составе 30 ловцов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

В каждой бригаде есть кинологи и специалисты с опытом отлова или обращения с агрессивными животными. Во всех управах назначены мобильные группы патрулирования улиц для обнаружения крупных стай животных.

К работе на утро 30 декабря привлечены в общей сложности более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб.

29 декабря пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по Якутии сообщила о возбуждении уголовного дела после смерти женщины, на которую напала стая собак.

По данным следствия, инцидент произошел в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске. Стая собак напала на 53-летнюю женщину. Причины ее смерти будут установлены судебно-медицинскими экспертами.

Позднее в этот день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где после и погибла женщина, о чем сообщил мэр столицы республики Евгений Григорьев. Он добавил, что для отлова стаи будет мобилизована «вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений».