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Режим ЧС введен в округе Якутска после нападения на женщину стаи собак

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Власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где после нападения стаи собак умерла женщина. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы республики Евгений Григорьев.

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«Все мы слышали о том, что сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ (Северо-Восточного федерального университета. — Ред.). Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким. Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу», — сказал он в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

Мэр отметил, что будет мобилизована «вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в каком они работали».

«Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак», — подчеркнул Григорьев.

Также он отметил необходимость пересмотра «в сторону людей» Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными».

«Сегодня мы работаем в рамках правового поля, в рамках федерального закона 498. С момента действия этого закона за последние два года у нас в городе фиксируется увеличение количества безнадзорных собак на улицах, а также случаев появления агрессии и нападений. <...> Поэтому мое личное убеждение — закон должен быть пересмотрен, пересмотрен в сторону людей», — заявил мэр.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутске после смерти 53-летней женщины, на которую напала стая собак, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Отмечалось, что причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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