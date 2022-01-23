Губернатор Забайкалья поручил решить проблему безнадзорных животных

Главы муниципальных образований должны самым серьезным образом решать проблему безнадзорных животных. Об этом заявил 23 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, проблема существует во многих регионах.

«Губернатор распорядился о немедленной необходимости заключать контракты в муниципалитетах на отлов безнадзорных животных. Был сделан акцент на изменения нормативно-правовой базы», — цитирует чиновника пресс-служба Осипова.

По его словам Лима, необходимо построить сеть приютов для отловленных животных, власти рассмотрят вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов.

Руководство края также изучит опыт Якутска и Улан-Удэ, где погибали люди после нападения бродячих животных.

21 января в селе Домна Забайкальского края стая собак напала на девочку, когда та возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

На следующий день Осипов заявил о намерении добиваться внесения правок в ФЗ об отлове безнадзорных животных.