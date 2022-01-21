Замглавы Минтранса Токарев не признал вину в мошенничестве

Арестованный по уголовному делу о мошенничестве замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев не признает вину. Об этом сообщил 21 января его адвокат Илья Стрелков.

Суд ранее в пятницу заключил Токарева под стражу до 18 марта. Однако на соответствующий вопрос журналистов, адвокат ответил, что замглавы ведомства «не признает вину».

Вместе с тем 21 января СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ущерб по делу о мошенничестве в отношении Токарева и его соучастников превышает 500 млн рублей.

19 января сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. Спустя день в отношении Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», по этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года. С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».