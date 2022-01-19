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Замминистра транспорта Токарев задержан по делу о хищениях

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Заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев задержан в связи с событиями пятилетней давности. Информация об этом 19 января поступила «Известиям».

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Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. По этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Ранее в среду стало известно, что сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

С чиновником проводят следственные действия. Процессуальный статус чиновника в рамках мероприятий, которые ведут правоохранители, не определен.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года.

С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Владимир Токарев — выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», кандидат экономических наук, сказано на портале Министерства транспорта России.

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