Дело о мошенничестве возбудили в отношении замглавы Минтранса Токарева

В отношении замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 20 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По месту его жительства были проведены обыски. С ним продолжаются следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — рассказал собеседник журналистов.

Днем ранее сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

По информации «Известий», Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. По этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года.

С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Владимир Токарев — выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», кандидат экономических наук, сказано на портале Министерства транспорта России.