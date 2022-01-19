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Сотрудники ФСБ доставили замминистра транспорта в отдел полиции

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Сотрудники полиции и ФСБ доставили замглавы Минтранса России Владимира Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Центральному федеральному округу (ЦФО). Об этом сообщил в среду, 19 января, источник «Известий».

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Как рассказал собеседник издания, с Токаревым проводятся следственные действия.

Статус чиновника в рамках мероприятий, которые ведут правоохранители, на данный момент не определен.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года.

С 29 мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Владимир Токарев — выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», кандидат экономических наук, сказано на портале Министерства транспорта России.

Ранее, 13 января, суд арестовал на два месяца врио вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова, которого подозревают в покровительстве хищения более 25 млн рублей в рамках национального проекта «Демография».

Чиновника задержали после обысков, проведенных у него 1 января сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

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