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Врио вице-губернатора Тамбовской области Громов арестован

Ленинский суд Тамбова арестовал врио заместителя главы областной администрации Владимира Громова
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Суд арестовал на два месяца врио вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова, которого подозревают в покровительстве хищения более 25 млн рублей в рамках национального проекта «Демография». Чиновника задержали после обысков, проведенных у него 1 января сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре региона.

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По данным следствия, в рамках нацпроекта в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для детских садов на общую сумму свыше 25 млн рублей. Большая часть договоров не была исполнена, несмотря на то, что товары были оплачены в полном объеме.

В ходе досудебного разбирательства удалось установить причастность к этому руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, которым покровительствовал Громов. В частности, деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и похищались. В результате бюджету Тамбовской области был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении чиновника возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда.

Громов был назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области в октябре прошлого года. В круг его обязанностей входит координация работы комитетов госзаказа и управления имуществом области. Общий стаж работы чиновника в органах исполнительной власти составляет 20 лет.

Ранее в аэропорту Минска с поддельным паспортом задержали экс-главу администрации Ставрополя Игоря Бестужего. Он был задержан 12 января при попытке зарегистрироваться на рейс Минск–Стамбул. В 2014 году Бестужий был приговорен к девяти годам колонии за взяточничество.

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