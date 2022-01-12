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Экс-главу администрации Ставрополя задержали в Минске с поддельным паспортом

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В аэропорту Минска задержан экс-глава администрации Ставрополя Игорь Бестужий, осужденный в 2014 году к девяти годам колонии за взяточничество. При нем был поддельный паспорт. Об этом 12 января сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

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По данным пограничников, у задержанного также имелся действительный паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны мужчине ограничен.

«После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бестужий был задержан при попытке зарегистрироваться на рейс Минск — Стамбул.

Летом 2014 года Октябрьский суд Ставрополя приговорил Бестужего к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятках и махинациях с землей.

В 2018 году его перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение за «добросовестный труд». Позднее он вышел на свободу условно-досрочно.

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