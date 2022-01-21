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Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева превысил 500 млн рублей

Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
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Ущерб по делу о мошенничестве в отношении замглавы Минтранса РФ Владимира Токакева и его соучастников превышает 500 млн рублей. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Ущерб — 500 млн, даже больше», — рассказал он.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник также сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

20 января сообщалось, что с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства данной компании, ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

19 января сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу. 20 января в отношении Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. По этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года. С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Владимир Токарев — выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», кандидат экономических наук, сказано на портале Министерства транспорта России.

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