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Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева

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Замминистра транспорта Владимир Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

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Как рассказал собеседник агентства, Токарев заключил контракт подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем». По этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.

Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте «Росжелдорпроекта» указано, что проект завершили в 2018 году, однако исполнителем выступает другая компания — «Кавжелдорпроект».

По словам источника, Токарев заключал фиктивные договоры, с помощью которых деньги выводились со счетов его компании. Средства, которые были выделены на реконструкцию участка железной дороги, были фактически похищены и растрачены.

19 января сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу. 20 января в отношении Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года.

С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

Владимир Токарев — выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», кандидат экономических наук, сказано на портале Министерства транспорта России.

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