Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы 21 января заключил под стражу замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», — объявили в суде.

Токарев помещен под стражу на срок 1 месяц и 27 суток — до 18 марта.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства данной компании, ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

Кроме того, 21 января СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ущерб по делу о мошенничестве в отношении Токарева и его соучастников превышает 500 млн рублей.

19 января сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. 20 января в отношении Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», по этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года. С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».