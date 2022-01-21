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Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

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Хорошевский суд Москвы 21 января заключил под стражу замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», — объявили в суде.

Токарев помещен под стражу на срок 1 месяц и 27 суток — до 18 марта.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства данной компании, ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

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Кроме того, 21 января СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ущерб по делу о мошенничестве в отношении Токарева и его соучастников превышает 500 млн рублей.

19 января сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. 20 января в отношении Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», по этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Токарев занимает пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года. С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

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