«Молдовагаз» полностью выплатил аванс «Газпрому» за январь

Компания «Молдовагаз» полностью выплатила аванс за топливо «Газпрому» за январь. Об этом в четверг, 20 января, написал в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», — сообщил он.

Спыну отметил, что страна проходит через газовый энергокризис, который затрагивает каждого. Он заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в частности, компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.

Пресс-служба «Молдовагаза» указала, что перевела «Газпрому» $34,375 млн, что является финальным траншем из $63 млн, подлежащих к оплате за этот период.

«Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании «Энергоком», — говорится в сообщении «Молдовагаза» в Facebook.

Ранее в четверг парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за ситуации с газом в стране. Накануне «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. При этом «Молдовагаз» сообщал о нехватке средств для внесения авансового платежа.

Комиссия по делам ЧС в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца текущего дня выплатить долг российскому холдингу. Для этого власти республики дали молдавской энергокомпании отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до 30 марта, а также выделили в аванс средства, предусмотренные для компенсации бытовым потребителям подорожания газа, чтобы «Молдовагаз» смог рассчитаться с долгами.

В Кремле заявляли, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому в данном вопросе нет «двойного дна».

11 января сообщалось, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. Политик сетовал, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергокризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на голубое топливо составляла $450 за 1 тыс. куб. м, а в январе подорожало более чем до $646.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.