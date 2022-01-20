Госдума приняла во II чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на заседании в четверг, 20 января, приняла во втором чтении поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Отмечается, что решение коснется 30,8 млн получателей страховых пенсий, а также потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

Накануне комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров. Согласно документу, пенсионные выплаты с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в среду заявила, что проиндексированные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с февраля. Она отметила, что за январь 2022 года пенсионеры получат компенсацию, учитывающую доиндексацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

Правительство России 17 января внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Пакет поправок 14 января одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Как тогда уточнял первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

12 января президент России предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.