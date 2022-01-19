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В Совфеде назвали срок начисления россиянам проиндексированных пенсий

Сенатор Бибикова: россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале
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Проиндексированные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с февраля. Об этом 19 января сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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Она отметила, что за январь 2022 года пенсионеры получат компенсацию, учитывающую доиндексацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение (об индексации пенсий на 8,6% — Ред.) будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила Бибикова журналистам.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

Соответствующий пакет поправок 14 января одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Как уточнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

17 января правительство России внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий в России с 1 января 2022 года на 8,6%. 19 января комитет ГД одобрил соответствующие поправки.

Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, взятого в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция составила 8,4%.

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