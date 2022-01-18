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В Казахстане отменят режима ЧП и комендантский час с 19 января

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Действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа отменяется в Казахстане в ночь на среду, 19 января. Об этом сообщил во вторник, 18 января, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», — написал Уали в Facebook.

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Он уточнил, что ранее президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

В комендатуре Алма-Аты, в свою очередь, отметили, что в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны Казахстана. Продолжают действовать блокпосты.

Вместе с тем о сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Был объявлен комендантский час. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

На территории всей страны был объявлен режим ЧП.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В этот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

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