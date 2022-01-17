Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Новости компаний
В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»
Мир
Депутат Верховной рады поставил подножку задавшему неудобный вопрос Порошенко журналисту
Мир
В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Общество
Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельном риске купания в проруби
Мир
Порошенко исчез из перечня находящихся во внутригосударственном розыске лиц
Мир
Грушко назвал возможный ответ РФ на отказ НАТО от гарантий безопасности
Мир
Глава минобороны Великобритании пригласил Шойгу в Лондон

В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцелярия Печерского суда Киева в понедельник, 17 января, опровергла информацию о том, что судье, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо.

Возвращение к срокам: зачем Порошенко прилетел на Украину
И на чью поддержку он рассчитывает

«Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате», — цитирует сообщение представителя офиса Telegram-канал «Cтрана.ua».

Ранее 17 января «24 канал» сообщил, что судье потребовалась помощь медиков и в суд вызывали скорую помощь. При этом подробностей о состоянии судьи не приводилось.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в понедельник рассматривает Печерский суд Киева. Политик прилетел в этот день в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

При этом украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны. Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования». Позднее профайл экс-президента с сайта ведомства исчез.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022