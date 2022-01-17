В Киеве опровергли данные о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко

Канцелярия Печерского суда Киева в понедельник, 17 января, опровергла информацию о том, что судье, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо.

«Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате», — цитирует сообщение представителя офиса Telegram-канал «Cтрана.ua».

Ранее 17 января «24 канал» сообщил, что судье потребовалась помощь медиков и в суд вызывали скорую помощь. При этом подробностей о состоянии судьи не приводилось.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в понедельник рассматривает Печерский суд Киева. Политик прилетел в этот день в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

При этом украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны. Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования». Позднее профайл экс-президента с сайта ведомства исчез.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.