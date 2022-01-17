В офисе Зеленского назвали массовкой участников акции в поддержку Порошенко

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, организовавшие массовые акции на фоне возвращения политика на родину, являются массовкой. Об этом заявил в понедельник, 17 января, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Ранее в этот день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Подоляк подчеркнул, что возвращение человека, который уехал за границу в срочном порядке, предусматривает некоторые простые процедуры: получение процессуального документа, явка в суд. По его словам, в таких вещах «нет ничего сложного или необычного».

«Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам», — заявил Подоляк в комментарии «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем он добавил, что Порошенко подобными акциями позволяет себе «слишком много» для политика. В частности, указал Подоляк, поведение экс-президента объясняет, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов.

Сам Порошенко, после того как вернулся из Варшавы, призвал объединиться всех противников власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Политик пообещал, что наказание за разрушение страны понесет не только Зеленский, но и бизнесмен Игорь Коломойский.

Из аэропорта Порошенко прибыл на заседание Печерского суда Киева, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене. Во время перерыва он вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей. Судья огласил перерыв, за который сторона Порошенко будет пытаться ознакомиться с девятью томами дела за час-полтора.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».