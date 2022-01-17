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Порошенко прибыл в аэропорт для вылета в Киев на суд по делу о госизмене
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Порошенко прибыл в аэропорт для вылета в Киев на суд по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Петр Порошенко 17 января прибыл в аэропорт Варшавы, откуда он собирается вылетать в Киев на суд по делу о госизмене.

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На Украину Порошенко должен был вылететь самолетом компании WizzAir в 8:40 мск. В полете экс-президента сопровождают жена Марина, адвокаты и несколько депутатов.

Днем ранее Порошенко выразил уверенность, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители. Он отметил, что в аэропорту столицы Украины его встретят сторонники.

14 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же отмечалось, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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