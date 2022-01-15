Гинцбург отверг вероятность платной вакцинации в России

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не может быть платной в России, заявил в субботу, 15 января, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не может. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что не считает нужным менять законодательство и вводить платные услуги, так как при желании любой человек может в частных клиниках привиться платно.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов написал в Facebook о рассмотрении правительством идеи о платной вакцинации от коронавируса. Позже он заявил подписчикам, что это была исключительно его идея, и извинился.

«Признаюсь, сегодня высказался резко и не совсем точно, поэтому журналисты и отчасти мои избиратели закономерно поняли так, что вакцина будет платной. Скажу четко: вакцина от ковида была, есть и будет бесплатной. Точка», — написал он.

В пятницу, 14 января, вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила о 783 случаях инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Она уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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