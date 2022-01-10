Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Спорт
Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
Мир
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника
Сюжет:

Освобожден задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Казахстана освободили ранее задержанного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова. Об этом 10 января на своем сайте сообщило издание «Вечерний Бишкек».

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ
Миротворцы завершили формирование единого штаба операции и взяли на особый контроль космодром Байконур

Джазмена в настоящее время везут в столицу Киргизии Бишкек. Другой информации не приводится.

Ранее министерство юстиции Киргизии обратилось в генеральную прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело по факту пыток, которым Рузахунов подвергся в Казахстане.

9 января около 150 человек митинговали перед казахстанским посольством в Бишкеке с требованием немедленного освобождения Рузахунова. К участникам акции приезжал председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. По его словам, задержанный не является террористом.

Ранее в этот день Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Утром 9 января казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на выступления.

Ранее, в понедельник, власти Казахстана сообщили о стабилизации ситуации в республике после произошедших в стране беспорядков. Все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

В этот же день государственный секретарь Ерлан Карин заявил, что в Казахстане сохраняется риск повторения атак террористов. Он добавил, что гражданам нужно сохранять бдительность.

По состоянию на 10 января в Казахстане задержаны 7939 человек. 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января глава республики отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021