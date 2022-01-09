В Киргизии прошел митинг против задержания в Казахстане джаз-музыканта

Около 150 человек в воскресенье, 9 января, вышли на митинг перед казахстанским посольством в Бишкеке с требованием немедленного освобождения киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане по подозрению в участии в протестах.

На акции никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства порядка двух часов.

К участникам акции приезжал председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Он (джазмен Викрам Рузахунов. — Ред.) не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», — сказал глава ГКНБ.

Ранее в этот день Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Озабоченность попытками выставить задержанного в Казахстане киргизского музыканта деструктивным элементом также выразил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.

Утром 9 января казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы. Также в нацгвардии республики сообщили о двоих погибших военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Силы ОДКБ также взяли под охрану ряд других стратегических объектов.

В МИД РФ 8 января заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане. В частности, там обратили внимание на то, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны. Однако позднее сообщалось о боях в пригороде Алма-Аты и стрельбе в Талдыкоргане.