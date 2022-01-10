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Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру

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В настоящее время оборудуется инфраструктура для частей ВКС, которые будут использовать гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

В нескольких регионах России подготавливаются арсеналы для хранения и площадки для ремонта, обслуживания и тестирования гиперзвуковых ракет. Места их расположения не разглашаются.

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Министр обороны РФ России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства в декабре прошлого года заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Летом прошлого года два самолета МиГ-31К, имеющие возможность применять гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Их экипажи совершили учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства стратегически важного региона. Вместе с МиГами учебные полеты совершали противолодочный самолет Ил-38 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Участие последних в маневрах не случайно. Ожидается, что «Туполевы» в дальнейшем также смогут вооружаться «Кинжалами».

Ракетно-технические подразделения ВКС должны не только принять гиперзвуковые «Кинжалы», но и обеспечить их хранение, подготовку к боевому применению, контроль состояния и проведение своевременных регламентных работ, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования стоят на опытно-боевом дежурстве в частях ВКС с 2017 года. Первая эскадрилья из 10 истребителей-перехватчиков дальнего радиуса МиГ-31К была размещена в Южном военном округе. Комплексы неоднократно использовались в военных маневрах на юге страны и над Черным морем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Кинжал» в ножнах: для гиперзвуковых ракет готовят инфраструктуру

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