МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта

Министерство иностранных дел Киргизии 9 января призвало казахстанские власти освободить задержанного по подозрению в участии в погромах киргизского музыканта Викрама Рузахунова.

«Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет «оперативно доведена до сведения руководства» казахстанского МИДа и обещал предоставить «более детальную информацию в самое ближайшее время».

Он подчеркнул, что в сложившейся «непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего».

Помимо этого, стороны провели консультации по данному вопросу на уровне заместителей министров иностранных дел.

Утром того же дня казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров опознал в задержанном известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты.

Позже председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму. Озабоченность попытками выставить задержанного в Казахстане киргизского музыканта деструктивным элементом также выразил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.

Также в воскресенье около 150 человек вышли на митинг перед казахстанским посольством в Бишкеке с требованием немедленного освобождения Рузахунова.

Президент Киргизии Садыр Жапаров допустил возможность участия граждан страны в беспорядках в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. В частности, миротворцы охраняют военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и соседних районах.

В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.