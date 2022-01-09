МВД раскрыло детали захвата шести мэрий Казахстана во время беспорядков

В ходе массовых беспорядков в Казахстане 4 января были захвачены мэрии в шести регионах республики, еще в пяти регионах на них были совершены нападения. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В большинстве регионов страны одновременно собрались группы граждан от 500 до 400 тыс. человек и, несмотря на разъяснительную работу властей, приступили к вооруженному захвату акиматов (мэрии)», — цитирует его слова пресс-служба МВД.

Отмечается, что вооруженные люди захватили здания акиматов Атырауской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской областей, а также города Семей.

Еще пять мэрий в этот день подверглись нападениям, добавил глава МВД республики.

По словам министра, здания акиматов были разгромлены и подожжены, также из них похитили имущество. Пострадали от вандальных действий невиновные граждане, случайно оказавшиеся в центре событий, и служебные машины.

Сотрудники полиции вынуждены были применить спецсредства и оружие нелетального действия, рассказал министр.

Тургумбаев также прокомментировал захват акимата 5 января в Алма-Ате. По его словам, нападавшие имели численное преимущество над стражами правопорядка и были лучше вооружены.

По его данным, организованная толпа в количестве около 20 тыс. человек прорвала несколько линий обороны и проникла в здание. Как отметил глава МВД, «были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное обмундирование».

Также он рассказал, что многочисленные группы протестующих в разных районах города захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Они также взяли под контроль общественный транспорт, коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия.

Кроме того, отметил Тургумбаев, захватчики не допускали к местам конфликта кареты скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

7 января телеканал «Хабар 24» сообщил, что в Казахстане все здания акиматов и отделений полиции взяты под контроль правоохранительных органов. Кроме того, по информации министерства внутренних дел республики, в Алма-Ате продолжается «зачистка» от бандитских формирований.

6 января сообщалось, что толпа протестующих намерена снова штурмовать здание департамента полиции Алма-Аты. При этом днем ранее в Алма-Ате протестующие попытались захватить департамент внутренних дел, а также здание Ауэзовского РОВД.

Также ими временно был взят под контроль и разгромлен международный аэропорт Алта-Аты. Позже стало известно, что демонстранты покинули воздушный порт, там силовики проводят спецоперацию. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена и подожжено здание прокуратуры и офис правящей партии.

Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Позже стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.