В Байконуре ввели ограничение на перемещение по городу ночью до 19 января

Байконур ввел ограничения для жителей в связи с беспорядками в Казахстане. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил глава администрации города Константин Бусыгин.

Так, в ночные часы будут закрыты контрольно-пропускные пункты, а также ограничено перемещение по городу.

«Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23:00 до 06:00, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты <…> Работа предприятий торговли и общепита должна завершаться в 22 часа», — заявил Бусыгин.

Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки.

Кроме того, в Байконуре с пятницы вводится запрет на продажу алкогольных напитков. Исключениями станут только заведения общепита.

«Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов. Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город», — добавил Бусыгин.

Он также сообщил, что на заседании оперативного штаба была проанализирована организация работы городских предприятий и наличие в городе запасов продовольствия, топлива и медикаментов.

«Могу заверить вас, что перебоев с отоплением, электроснабжением, обеспечением газом, топливом, продуктами питания, медикаментами нет. Городскими предприятиями и частными предпринимателями накоплены необходимые запасы. Отдельно прошу вас, уважаемые жители города, не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях», — сказал глава администрации города.

6 января в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали, что на фоне проходящих в Казахстане протестов усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов. Отмечалось, что руководители структурных подразделений космического центра «Южный» работают в штатном режиме.

За день до этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проинформировал, что оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Он также сообщил об усилении вооруженной охраны ключевых объектов космодрома. Рогозин добавил, что филиалы предприятий «Роскосмоса», городские службы и организации работают в штатном режиме.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, Нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.