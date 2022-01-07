Президент Казахстана провел заседание контртеррористического штаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 7 января заседание контртеррористического штаба на котором он рассказал о результатах операции по восстановлению порядка в стране. Об этом сообщила пресс-служба лидера.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу», — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана уточнил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

При этом, по его словам, экстремисты по-прежнему применяют оружие против силовиков и наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому, считает Токаев, контртеррористические акции необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков на территории республики.

Также Токаев подтвердил, что в страну уже начали пребывать подразделения объединенного миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка», — сказал Токаев на заседании контртеррористического штаба.

Как пояснил глава республики, контингент ОДКБ будет выполнять в Казахстане функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов. Он подчеркнул, что время пребывания миротворцев в стране ограничено.

Утром 7 января сообщалось, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике.

При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76. В этот же день правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Также он подчеркнул, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

По данным телеканала «Хабар 24» на утро пятницы, правоохранители в Казахстане задержали более 3 тыс. человек в ходе спецопераций. Также силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге продолжительных протестов правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.