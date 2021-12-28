В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет

Правительство Японии планирует ускорить процесс проведения вакцинации людей старше 65 лет третьими (бустерными) дозами от заражения коронавирусом. Ранее это предполагалось начать в феврале. Об этом сообщил 28 декабря на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Сигэюки Гото.

«Сейчас идет бустерная вакцинация медицинских работников, пациентов домов престарелых и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями. В районах, где этот процесс близок к завершению, нужно не ждать февраля и начинать третью волну вакцинации всех граждан старше 65 лет», — сказал он.

По состоянию на 27 декабря две дозы вакцины получили уже 78,3% населения Японии от общей численности в 126 млн человек.

С 25 декабря в Японии всех прибывающих из РФ отправляют на трехдневную изоляцию. По завершении этого срока изолированные должны будут сдать повторный тест на заражение.

9 декабря японские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем «Дельта»-штамм. Специалисты проанализировали данные генома «Омикрона» у жителей провинции Гаутенг на севере ЮАР. Оказалось, что этот штамм передается легче, ускользая при этом от иммунитета. Ученые добавили, что в данном случае не имеет значения, о каком именно иммунитете идет речь

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.