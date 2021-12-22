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В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию

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Власти Японии с 25 декабря будут направлять на трехдневную изоляцию в карантинных учреждениях всех прибывающих из России для предотвращения распространения «Омикрон»-штамма COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны, опубликованном во вторник, 21 декабря.

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Все прибывающие из России с 25 декабря будут на 3 дня изолированы в карантинных учреждениях. По завершению этого срока они должны будут сдать повторный тест на заражение, сообщили в МИД Японии.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она добавила, что состояние всех пациентов стабильное, так как большинство из них имеют иммунитет к коронавирусу.

Генеральный секретарь кабинета министров 29 ноября Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти странны приняли решение снизить ежедневный лимит на въезд в страну с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он отметил, что правительство намерено и дальше гибким образом реагировать на угрозу распространения инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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