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Ученые из Японии оценили скорость распространения «Омикрон»-штамма

Ученые: штамм коронавируса «Омикрон» передается в 4,2 раза быстрее «Дельты»
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Японские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем «Дельта»-штамм. Об этом сообщило в среду, 8 декабря, агентство Bloomberg.

Специалисты проанализировали данные генома «Омикрона» у жителей провинции Гаутенг на севере ЮАР. Оказалось, что этот штамм передается легче, ускользая при этом от иммунитета. Ученые добавили, что в данном случае не имеет значения, о каком именно иммунитете идет речь, — о естественном или вызванном вакцинами.

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Вместе с тем уровень госпитализации из-за «Омикрона» остается на прежнем низком уровне. Исследователи в связи с этим предположили, что этот штамм переносится легче классического штамма COVID-19.

Результаты исследования японских ученых пока не прошли рецензию и не публиковались в научных изданиях, пишет Bloomberg.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоза достигли договоренности направить в эту страну российских вирусологов и медицинское оборудование. Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Именно в ЮАР и был обнаружен новый штамм «Омикрон». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В тот же день консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова отметила, что симптомы «Омикрона», как и у других штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ, в частности, в виде слабости. По ее словам, главной профилактикой COVID-19 всё еще остается вакцинация.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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