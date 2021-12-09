Врач назвала отличия симптомов штаммов «Дельта» и «Омикрон»

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», чем отличаются симптомы при заболевании штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон».

По словам специалиста, симптомы «Омикрона», как и у других штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ: слабость, повышенная усталость, высокая температура тела, головные боли, снижение аппетита.

«Пока что по «Омикрону» очень мало данных и не совсем понятно, какими будут для него типичные симптомы и будет ли он вызывать тяжелую форму протекания болезни. Например, для штаммов «Дельта» и «Альфа» были характерны высокая температура (выше 38 градусов) и сухой кашель. Пока что «Омикрон» более заразен и распространяется быстрее, чем «Дельта», — рассказала Серебренникова.

При обнаружении у себя перечисленных симптомов, первое, что нужно сделать, — это сдать ПЦР-тест или экспресс-тест, после чего обратиться к врачу. Людям старше 60 лет при любых признаках респираторных инфекций необходимо сразу вызывать врача, подчеркнула врач.

По словам Серебренниковой, главной профилактикой COVID-19 всё еще остается вакцинация.

«Если у вас подходят сроки ревакцинации, то сделать это необходимо. Именно ревакцинация — это дополнительное усиление для защиты организма от тяжелого течения болезни. Остальными методами остаются: ношение масок в общественных местах, избегание большого скопления людей, личная гигиена и мытье рук», — заключила врач.

7 декабря британский врач Дэвид Ллойд предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заболевших новым штаммом «Омикрон», — сыпи. Ллойд рассказал, что она появляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.