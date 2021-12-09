Прямой эфир
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»
Мир
Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022
Экономика
Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей
Общество
Путин указал на важность помощи бездомным
Мир
МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения
Мир
Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT
Общество
Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России
Мир
Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе
Мир
Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году
Сюжет:

Врач назвала отличия симптомов штаммов «Дельта» и «Омикрон»

Врач Серебренникова рассказала, чем отличаются симптомы штамма «Дельта» и «Омикрон»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», чем отличаются симптомы при заболевании штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон».

«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»
Руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов — о новом штамме коронавируса, прогнозе развития пандемии и лекарствах от COVID-19

По словам специалиста, симптомы «Омикрона», как и у других штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ: слабость, повышенная усталость, высокая температура тела, головные боли, снижение аппетита.

«Пока что по «Омикрону» очень мало данных и не совсем понятно, какими будут для него типичные симптомы и будет ли он вызывать тяжелую форму протекания болезни. Например, для штаммов «Дельта» и «Альфа» были характерны высокая температура (выше 38 градусов) и сухой кашель. Пока что «Омикрон» более заразен и распространяется быстрее, чем «Дельта», — рассказала Серебренникова.

При обнаружении у себя перечисленных симптомов, первое, что нужно сделать, — это сдать ПЦР-тест или экспресс-тест, после чего обратиться к врачу. Людям старше 60 лет при любых признаках респираторных инфекций необходимо сразу вызывать врача, подчеркнула врач.

По словам Серебренниковой, главной профилактикой COVID-19 всё еще остается вакцинация.

«Если у вас подходят сроки ревакцинации, то сделать это необходимо. Именно ревакцинация — это дополнительное усиление для защиты организма от тяжелого течения болезни. Остальными методами остаются: ношение масок в общественных местах, избегание большого скопления людей, личная гигиена и мытье рук», — заключила врач.

7 декабря британский врач Дэвид Ллойд предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заболевших новым штаммом «Омикрон», — сыпи. Ллойд рассказал, что она появляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021