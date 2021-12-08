В Британии назвали необычный симптом заражения «Омикроном» у детей

Британский врач Дэвид Ллойд 7 декабря предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон».

Ллойд рассказал, что речь идет о «необычной сыпи», которая проявляется у 15% детей.

При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

По его словам, ранние случаи заражения «Омикроном» характеризуются немного другими симптомами по сравнению с теми, что были присущи предыдущим штаммам.

«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как [штамм] «Дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», — приводит слова Ллойда издание Mirror.

Ранее во вторник доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

По словам Семенова, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

7 декабря вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм «Омикрон» менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Таким образом, возможно, природа создала «живую вакцину» против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

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