Прямой эфир
Происшествия
Автобус сгорел на севере Москвы
Экономика
Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
Мир
Маск заявил о скором одобрении FDA импланта для человеческого мозга
Общество
Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная»
Мир
Комитет по штурму Капитолия потребовал сотовые данные окружения Трампа
Мир
США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР
Мир
Президент Бразилии стал человеком года по версии читателей Time
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Мир
Двое военных ФРГ погибли в результате инцидента с танком и внедорожником
Мир
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине
Сюжет:

В Британии назвали необычный симптом заражения «Омикроном» у детей

Британский врач: у заразившихся штаммом «Омикрон» детей проявляется необычный симптом
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский врач Дэвид Ллойд 7 декабря предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон».

Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
И сколько пассажиров уже обследовали в аэропортах

Ллойд рассказал, что речь идет о «необычной сыпи», которая проявляется у 15% детей.

При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

По его словам, ранние случаи заражения «Омикроном» характеризуются немного другими симптомами по сравнению с теми, что были присущи предыдущим штаммам.

«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как [штамм] «Дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», — приводит слова Ллойда издание Mirror.

Ранее во вторник доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

По словам Семенова, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней.

7 декабря вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм «Омикрон» менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Таким образом, возможно, природа создала «живую вакцину» против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021