Психолог объяснила «взрослое» отношение в МГУ к девятилетней студентке

Детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в четверг, 23 декабря, прокомментировала «Известиям» скандал, произошедший между отцом девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгением и преподавателями вуза.

Накануне девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Сообщалось, что студентка неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории, не дожидаясь объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

При этом мать девочки Наталья Теплякова назвала недостоверной информацию о том, что ее дочь сбежала из аудитории до того, как ей поставили оценку за экзамен.

Отец ребенка в беседе с «Известиями» заявил, что процедура экзамена была нарушена, не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

«Взрослое» отношение в МГУ

По словам психолога, в этой ситуации можно понять отца девочки, который хочет, чтобы к его дочери относились как к ребенку. При этом она назвала ситуацию немного абсурдной, так как изучать психологию сложно и 18-летним студентам, которые закончили школу, не говоря уже о девятилетнем ребенке, так как в предмете много философии, а также моментов, которые попросту нужно прожить и наработать опыт.

«МГУ, они тоже стараются, чтобы было качество образования, потому что девочка закончит, а потом начнет работать. И если там какие-то оплошности будут, — а оплошности, конечно, будут, — если сейчас к ней относиться как к ребенку, то в итоге она же будет работать с клиентами, и, возможно, будет некая травматизация. Дальше последствия какие пойдут — что МГУ плохо подготовил специалиста», — объяснила она.

Ожидать особого отношения к ребенку, по словам Наумовой, можно, когда он учится в школе, а не получает профессию в вузе. В противном случае, работая с клиентами в будущем, такой специалист может допустить ошибки, влияющие на судьбу людей. Психолог добавила, что на своей практике сталкивалась с ситуациями, когда плохо подготовленные молодые специалисты доводили пациентов до предсуицидальных состояний.

«Все-таки диплом МГУ — это достаточно серьезная бумага. Поэтому папу можно понять как родителя, что хочется для ребенка поблажек, но, по-сути, тут папе и самому надо дать ребенку поблажку, дать возможность ребенку все-таки повзрослеть, подрасти и чуть позже вернуться к получению профессиональной деятельности, получению диплома», — отметила она.

Влияние на психику ребенка

В пресс-службе факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, комментируя скандал, заявили, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, проверку по данному факту начал отдел по делам несовершеннолетних.

Наумова отметила, что отец девочки очень эмоционально отреагировал на ситуацию, воспринимая дочь как себя маленького и пытаясь себе же маленькому помочь и прожить свою жизнь еще раз. Конечно, всё это негативно сказывается на психике девятилетней студентки, так как такие ситуации всегда очень травматичны для ребенка, который находится «в заложниках» у родителя, у него отнимают его собственную свободу и выбор, так как он должен жить интересами отца и помогать ему самореализоваться.

«Это всегда очень высокая нагрузка, и всегда выходит ребенок с какой-то травматизацией. Как правило, с неврозом. И у нас тут получается, девочка, она должна буквально нести на руках своего отца и спасать его, жертвуя своим временем, своим детством, вообще своими возможностями», — подчеркнула специалист.

Помимо того что экзамен сложный и девочка, по мнению психолога, вероятно, чувствовала, что если не сдаст его, то таким образом подведет отца, так еще и случился скандал. Произошедшее не останется бесследным для психики девочки и ее состояние будет повышенно-тревожным, могут появиться какие-то фобические проявления, уверена Наумова.

Какие именно они будут — неизвестно, однако на данный момент тревога абсолютно точно есть, и дальше могут сформироваться страхи и различные вытекающие. Среди них, по мнению, эксперта, в том числе, например, чувство неполноценности, из-за того что она не сдала экзамен и папа расстроен, а также чувство вины за произошедший скандал.

«Да, действительно, в итоге мы можем получить нервное истощение, нервные срывы, вплоть до панических атак. Но как это будет развиваться... Будем надеяться, что у Алисы достаточно хорошая, крепкая нервная система, но при той нагрузке, которую ей дают родители, конечно, здоровье ее подкашивается», — сказа она.

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам. Девочка платно обучается на психологическом факультете МГУ.