В МГУ прокомментировали инцидент с участием отца 9-летней студентки

Отец учащейся на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 9-летней Алисы Тепляковой пытался прорваться, кричал и угрожал сотрудникам вуза, нарушал все правила и санитарные требования. Об этом 21 декабря заявили в пресс-службе факультета.

«Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы факультета.

Уточняется, что Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Она не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. В пресс-службе отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал».

Ранее в тот же день сообщалось, что отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений напал на заведующего кафедрой. Отмечалось, что сотрудники вуза вызвали полицию.

До этого, 2 октября, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что девочка учится, а папа ходит с ней на занятия. Также ректор отметил, что девятилетнюю студентку не планируется отчислять.

17 августа стало известно, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, сообщалось 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.