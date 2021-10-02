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В МГУ опровергли сообщения о готовящемся отчислении 9-летней студентки

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Девятилетнюю студентку факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алису Теплякову не планируется отчислять. Об этом 2 октября заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

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«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — сказал он ТАСС.

При этом Садовничий отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, есть ли планы по ее отчислению.

Ранее, 30 сентября, отец девочки Евгений Тепляков заявил, что ее грозят отчислить за непосещаемость. Он не назвал имен преподавателей, которые придерживаются позиции не помогать девочке окончить вуз досрочно. По его словам, многие педагоги не приветствуют индивидуальный подход к обучению.

17 августа стало известно, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.

В МГУ заявили о намерении принять девочку на обучение и помочь в тех организационных вопросах, которые могут вызвать у нее трудности. Как сообщили в пресс-службе вуза, факультет открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой.

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