Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления

Поступившую в девять лет в Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова Алису Теплякову грозят отчислить за непосещаемость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил отец студентки Евгений Тепляков.

«Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — передает мужчина слова преподавателей.

Он не стал называть имен педагогов, которые придерживаются позиции не помогать девочке закончить вуз досрочно.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот, есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще на фиг вы нам тут нужны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

17 августа стали известны баллы сданных Алисой Тепляковой экзаменов для поступления в МГУ. Она не прошла на бюджет, однако ее отец настаивал на платной основе обучения.

Вуз, в свою очередь, был готов принять девятилетнюю россиянку в ряды студентов. 12 июля в пресс-службе факультета психологии рассказали о намерении оказывать поддержку девочке в сложных для нее организационных моментах.

«И здесь важно не только то, как хорошо ребенок запоминает, но и может ли он эти знания представить в группе, презентовать на конференции, например. Отмечается, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер — одна из ключевых задач, и если есть возможность развить эти компетенции в более раннем возрасте, то это большая удача и возможность проявить свои индивидуальные способности и таланты», — добавили в пресс-службе.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет. Об этом стало известно 9 июля из блога Евгения Теплякова, который рассказал, что его дочь в семь лет закончила девять классов общеобразовательного учреждения, а затем за год освоила предметы за 11 класс, документ об окончании школы по техническим причинам получила еще через один год.

Детский психолог Екатерина Кес в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 31 августа рассказала о сложностях, которые возникают у детей-вундеркиндов при поступлении в университеты. Главной проблемой таких детей она назвала эмоциональное отставание от взрослых обучающихся, из-за которого может возникнуть барьер в общении и трудности освоения на новом месте.