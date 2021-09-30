Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поступившую в девять лет в Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова Алису Теплякову грозят отчислить за непосещаемость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил отец студентки Евгений Тепляков.

Ложная цель: когда студенту придется возвращать стипендию
Бросившая вуз девушка задолжала отправившему ее учиться депздраву более 100 тыс. рублей

«Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — передает мужчина слова преподавателей.

Он не стал называть имен педагогов, которые придерживаются позиции не помогать девочке закончить вуз досрочно.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот, есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще на фиг вы нам тут нужны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

17 августа стали известны баллы сданных Алисой Тепляковой экзаменов для поступления в МГУ. Она не прошла на бюджет, однако ее отец настаивал на платной основе обучения.

Вуз, в свою очередь, был готов принять девятилетнюю россиянку в ряды студентов. 12 июля в пресс-службе факультета психологии рассказали о намерении оказывать поддержку девочке в сложных для нее организационных моментах.

«И здесь важно не только то, как хорошо ребенок запоминает, но и может ли он эти знания представить в группе, презентовать на конференции, например. Отмечается, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер — одна из ключевых задач, и если есть возможность развить эти компетенции в более раннем возрасте, то это большая удача и возможность проявить свои индивидуальные способности и таланты», — добавили в пресс-службе.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет. Об этом стало известно 9 июля из блога Евгения Теплякова, который рассказал, что его дочь в семь лет закончила девять классов общеобразовательного учреждения, а затем за год освоила предметы за 11 класс, документ об окончании школы по техническим причинам получила еще через один год.

Детский психолог Екатерина Кес в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 31 августа рассказала о сложностях, которые возникают у детей-вундеркиндов при поступлении в университеты. Главной проблемой таких детей она назвала эмоциональное отставание от взрослых обучающихся, из-за которого может возникнуть барьер в общении и трудности освоения на новом месте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021