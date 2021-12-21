Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе факультета.

Отмечается, что 21 декабря у Тепляковой проходил экзамен, во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего. Папа ожидал девочку на посту охраны.

«В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию», — сообщила пресс-служба факультета.

Уточняется, что мужчина кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, поэтому его закрыли в аудитории.

В университете уточнили, что девочка неправильно ответила во время экзамена и выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала студентку, чтобы сообщить результат, но отец «устроил скандал».

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как двое мужчин удерживают отца девочки, а тот, в свою очередь, вырывается, пытаясь схватить завкафедрой.

2 октября ректор вуза Виктор Садовничий заявил, что девочка учится, а папа ходит с ней на занятия. Также ректор отметил, что девятилетнюю студентку не планируется отчислять.

17 августа стало известно, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.