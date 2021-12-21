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Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об инциденте с нападением на завкафедрой

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Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал «Известиям» произошедшую ситуацию.

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. <...> О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», — сказал он 21 декабря.

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Тепляков утверждает, что процедура экзамена якобы была нарушена, а саму сдачу назначили, не уведомив об этом родителей. Критерии оценивания, по словам мужчины, также не озвучивались. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, уточнил Тепляков, однако преподаватели сообщили ей, что она не может сдать экзамен устно.

По его словам, ректорат, Рособрнадзор и учебная часть были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, поскольку ребенок к нему не готовился. Однако, согласно требованиям, если девочка не ответит письменно на первый вопрос, ее не допустят до второй части, то есть до устного экзамена.

Отец Алисы пояснил, что время ответа не может превышать 20 минут, однако девочка долго не выходила из кабинета. Он спрашивал, где его ребенок, однако мужчину игнорировали. Тогда он пошел за девочкой сам, сотрудникам вуза пришлось вызвать полицию.

«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», — пожаловался Тепляков.

Мужчина пообещал обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор.

Инцидент произошел ранее в этот день. Сообщалось, что мужчина напал на завкафедрой. 21 декабря у Тепляковой проходил экзамен, во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего. Папа ожидал девочку на посту охраны. В какой-то момент он, как сообщили свидетели, попытался прорваться внутрь, начал кричать, и силами охраны его удалось задержать.

В университете уточнили, что девочка неправильно ответила во время экзамена и выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Комиссия ожидала студентку, чтобы сообщить результат, но отец «устроил скандал».

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

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