Мать девятилетней студентки МГУ рассказала о ее экзамене в вузе

Наталья Теплякова, мать девятилетней студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой, в разговоре с «Известиями» 22 декабря назвала недостоверной информацию о том, что девочка сбежала из аудитории до того, как ей поставили оценку за экзамен.

«Ей сказали, у тебя оценка 2, потому что знания фрагментарные, но не системные. Не объяснив, что именно не так, почему неправильно. Более того, в учебном плане МГУ по этому предмету написано, что за фрагментарные знания ставится оценка 3, а ей вообще ничего не объяснили. Она 1,5 часа отвечала на кучу вопросов, ответила свой билет, через 20 минут у нее отняли листочек, после этого она отвечала устно», — рассказала мать девочки.

Накануне девочка сдавала предмет «Введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

21 декабря отец студентки Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам. Девочка платно обучается на психологическом факультете МГУ.