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Полиция начала проверку после инцидента с отцом девятилетней студентки МГУ

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Столичные полицейские начали проверку после инцидента между отцом девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателями вуза. Об этом 22 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Накануне девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки.

В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

«Полицейские, прибыв на место, установили, что в аудитории проходил экзамен по психологии, и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

21 декабря отец студентки Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.

17 августа сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться платно.

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