Отдел ПДН начал проверку после скандала с отцом девятилетней студентки МГУ

Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку по факту скандала, произошедшего между отцом девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгением и преподавателями вуза. Об этом 22 декабря агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту случившегося отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку», — говорится в сообщении.

Накануне девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Студентка неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории, не дожидаясь объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Отец студентки в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

22 декабря мать девочки Наталья Теплякова назвала недостоверной информацию о том, что ее дочь сбежала из аудитории до того, как ей поставили оценку за экзамен.

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам. Девочка платно обучается на психологическом факультете МГУ.