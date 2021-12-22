Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Армия
В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за выдачей огнестрельного оружия. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил в Telegram заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Охотно сверю: Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия
Последнее слово в выдаче лицензии оставят за спецслужбами

Он отметил, что является автором законопроекта вместе с депутатами ГД Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.

«Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие», — написал депутат.

Проект закона предусматривает, что отказ будет действовать год. Его можно будет обжаловать через суд. Кроме того, проверка может проводиться в отношении тех, кто уже владеет оружием.

«Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами», — уточнил депутат ГД.

Ранее, 8 декабря, Министерство внутренних дел РФ предложило изменить законодательство об оружии по некоторым статьям. Соответствующее письмо ведомства было направлено в Минпромторг. Ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.

Ранее, 14 октября, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об охоте…», которые усложнят получение охотничьего билета, а следовательно, и оружия.

Поправки предлагают обязать граждан, впервые претендующих на получение охотничьего билета, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума, который включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных.

28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021