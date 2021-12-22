В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за выдачей огнестрельного оружия. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил в Telegram заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Он отметил, что является автором законопроекта вместе с депутатами ГД Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.

«Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие», — написал депутат.

Проект закона предусматривает, что отказ будет действовать год. Его можно будет обжаловать через суд. Кроме того, проверка может проводиться в отношении тех, кто уже владеет оружием.

«Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами», — уточнил депутат ГД.

Ранее, 8 декабря, Министерство внутренних дел РФ предложило изменить законодательство об оружии по некоторым статьям. Соответствующее письмо ведомства было направлено в Минпромторг. Ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.

Ранее, 14 октября, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об охоте…», которые усложнят получение охотничьего билета, а следовательно, и оружия.

Поправки предлагают обязать граждан, впервые претендующих на получение охотничьего билета, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума, который включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных.

28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.