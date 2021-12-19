Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Багдаде район «зеленой зоны» подвергся ракетному обстрелу
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 декабря
Мир
Первое в мире СМС продадут на аукционе
Общество
Психолог рассказал о способах преодолеть эмоциональное выгорание
Мир
Киев потребовал компенсацию за вывоз с Украины ядерного арсенала
Общество
Названы способы легче перенести ОРВИ и грипп
Общество
Стали известны подробности деятельности задержанного бывшего вице-премьера Крыма
Общество
Юрист предупредил дачников о штрафах за неубранный снег
Общество
Экс-сотрудник ФСБ допустил связь Запада с группировкой «М.К.У.»
Общество
Юрист высказал надежду на установление всех бенефициаров шахты «Листвяжная»
Сюжет:

ВОЗ раскрыла детали процесса одобрения «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оценка технического досье на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и ожидание дополнительной информации по ней затягивают по времени процесс признания препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такими сведениями в субботу, 18 декабря, поделилась официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Вашингтон прост: США пустят привитых «Спутником V» после признания ВОЗ
Почему это не упростит въезд в Штаты для россиян

Она также отметила, что организацией были зарегистрированы препараты от коронавируса не только западного производства.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — рассказал Харрис в ходе беседы с телеканалом RT.

Ранее, 16 декабря, о процессе регистрации вакцины от «Омикрон»-штамма рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова, которая отметила, что при необходимости данный препарат может быть принят в соответствии с обстоятельствами чрезвычайной ситуации, как это принято во всем мире. Голикова добавила: число пациентов, у которых выявлен «Омикрон» в России, возросло до 25 человек.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021