ВОЗ раскрыла детали процесса одобрения «Спутника V»

Оценка технического досье на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и ожидание дополнительной информации по ней затягивают по времени процесс признания препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такими сведениями в субботу, 18 декабря, поделилась официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она также отметила, что организацией были зарегистрированы препараты от коронавируса не только западного производства.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — рассказал Харрис в ходе беседы с телеканалом RT.

Ранее, 16 декабря, о процессе регистрации вакцины от «Омикрон»-штамма рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова, которая отметила, что при необходимости данный препарат может быть принят в соответствии с обстоятельствами чрезвычайной ситуации, как это принято во всем мире. Голикова добавила: число пациентов, у которых выявлен «Омикрон» в России, возросло до 25 человек.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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