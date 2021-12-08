Прямой эфир
Происшествия
Автобус сгорел на севере Москвы
Экономика
Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
Мир
Маск заявил о скором одобрении FDA импланта для человеческого мозга
Общество
Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная»
Мир
Комитет по штурму Капитолия потребовал сотовые данные окружения Трампа
Мир
США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР
Мир
Президент Бразилии стал человеком года по версии читателей Time
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Мир
Двое военных ФРГ погибли в результате инцидента с танком и внедорожником
Мир
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине
Сюжет:

В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом США устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. Такое мнение она высказала в опубликованном 8 декабря интервью медиагруппе Funke.

«Европейский союз должен не только следовать руслу политики США, но и выступить за полный бойкот Зимних игр», — заявила Бер.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

Она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

Зимние Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя ЕП, являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».

«Невозможно спокойно наблюдать за Пекином на Зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая открыто за кулисами серьезно нарушает права человека», — подчеркнула зампредседателя ЕП.

Ранее в среду Австралия вслед за Соединенными Штатами объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось ранее.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021