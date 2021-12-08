В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом США устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. Такое мнение она высказала в опубликованном 8 декабря интервью медиагруппе Funke.

«Европейский союз должен не только следовать руслу политики США, но и выступить за полный бойкот Зимних игр», — заявила Бер.

Она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

Зимние Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя ЕП, являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».

«Невозможно спокойно наблюдать за Пекином на Зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая открыто за кулисами серьезно нарушает права человека», — подчеркнула зампредседателя ЕП.

Ранее в среду Австралия вслед за Соединенными Штатами объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось ранее.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.