Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

«Австралийские официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине. Австралия — великая спортивная держава, мы разделяем вопросы спорта и политические вопросы», — подчеркнул Моррисон на пресс-конференции в Сиднее.

При этом он подчеркнул, что олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось ранее.

Моррисон отметил, что решение воздержаться от официального представительства на мероприятиях в рамках ОИ было принято из-за приписываемых Китаю нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Мы были бы рады обсудить с правительством Китая эти вопросы, но китайские власти последовательно игнорировали любые возможности для этого», — подытожил глава правительства.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

В свою очередь, посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Китай неоднократно обвиняли в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в феврале 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.