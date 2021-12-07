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Китай вынес строгое представление США после решения бойкотировать ОИ в Пекине

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Китай сделал строгое представление США и примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь передает 7 декабря Reuters.

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«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — сказал он.

Представитель ведомства указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Посольство КНР в Вашингтоне ранее в этот день назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации отметил, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

На следующий день стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022, однако в данном случае решение связано с опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19.

Как сообщила газета The Washington Post, власти Великобритании пока не приняли решение касаемо возможного дипломатического бойкота. Также об изучении такого сценария объявили и власти Канады.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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