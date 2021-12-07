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Лондон допустил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине вслед за США

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Власти Великобритании пока не приняли решение касаемо возможного дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает 7 декабря газета The Washington Post.

«Лондон еще не принял решения. <...> Мы активно обдумываем нашу позицию», — сообщил изданию британский чиновник.

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На его взгляд, этот вопрос может быть на обсуждении на встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая пройдет в 10-12 декабря в Ливерпуле. Он подчеркнул, что официального заявления Лондона следует ожидать именно тогда.

Ранее 7 декабря стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022. Решениебыло вызвано не объявленным ранее бойкотом со стороны США, а опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, отметили власти страны.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, «учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». При этом американские спортсмены на соревнования приедут.

В 1980 году США полностью бойкотировали Олимпийские игры в Москве.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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