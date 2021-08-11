«Схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине»

Из Токио в Москву 9 августа вернулась основная часть делегации спортсменов и тренеров, принимавших участие в летних Олимпийских играх – 2020. После прилета во Внуково-2 они поехали на Красную площадь, где их чествовали на Васильевском спуске. Вместе с ними и з столицы Японии вернулось и руководство делегации во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым , чья дочь София стала одним из героев Игр, завоевав две золотые медали в женском фехтовании — в личном и командном первенстве саблисток.

Во время мероприятия на Васильевском спуске Станислав Поздняков дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о планах дочери завести ребенка, высказался о формате проведения ближайшей зимней Олимпиады-2022 в Пекине и оценил героизм олимпийцев в Токио.

— София после возвращения из Токио объявила, что уйдет в декрет. Вас она оповестила о планах или узнали об этом из СМИ?

— На самом деле София — взрослый человек (улыбается). Она сама строит свою жизнь. В такой ситуации родители только в помощь. Если она для себя что-то решит, мы будем ее поддерживать.

— Эмоционально отошли от финалов с участием дочери?

— Мы в этой ситуации находимся постоянно. Постоянно в тонусе и готовимся к любым противостояниям, к любым вызовам. Это наша работа, и мы ее должны делать хорошо.

— Вам сложнее стало видеться с Софией после того, как стало больше работы в связи с избранием президентом Европейской конфедерации фехтования и ОКР?

— Тут на самом деле больше проблем от того, что у спортсменов очень тяжелые графики, много учебно-тренировочных сборов. В пандемийном году возникли особые условия на базах Минспорта. Невозможно их свободно покидать. Это мешает чаще встречаться.

— Почему София выбрала именно саблю, на которой фехтовали вы? Ее личное решение или с вашей подачи?

— В той школе, в которой я сам состоялся, сабля была ведущим видом. И, в принципе, выбор Софии в пользу этого вида фехтования был логичным.

— Помимо триумфа Софии, можете выделить три самых ярких момента для наших спортсменов на Олимпиаде?

— Я не могу выделить какие-то конкретные моменты, все они большие молодцы. Мы ехали туда обычными качественными профессиональными спортсменами. Командой спортсменов. А вернулись командой героев. Поэтому я горжусь выступлением каждого из олимпийцев, которые были со мной в Токио.

— Насколько ОКР стало сложнее работать в финансовом и подготовительном плане из-за того, что этот олимпийский цикл из-за пандемии длился на год дольше?

— С финансовой точки зрения это, конечно, усложнило ситуацию. Потому что нужно было перераспределить ресурсы таким образом, чтобы продлить программу подготовки к играм с четырех до пяти лет. С организационной точки зрения мы уже понимали, что произойдет. И у нас сильная и мощная организационная команда, поэтому никаких проблем ОКР не испытывал. Что касается сложностей, то они в основном были у спортсменов. Они оказались лишены календаря и международных соревнований, в которых обычно участвуют. Это самая большая проблема. Им нужно было не только отобраться на Игры в Токио, но и получить необходимый соревновательный опыт. А его не было . Поэтому ряд соревнований, которые прошли в Токио, сопровождались неожиданными результатами.

— Минус год в следующем олимпийском цикле перед Парижем-2024 меняет весь процесс подготовки?

— Его в первую очередь меняет пандемия. Потому что она вносит некоторую нестабильность в подготовку людей. Повторюсь, это самое сложное. А всё остальное спортсмены наши знают, умеют. И, без сомнений, будут готовы к Парижу.

— В Токио почти не было зрителей, сейчас в России запрещают их массовое присутствие на спортивных мероприятиях. На ваш взгляд, это целесообразно?

— Моя личная позиция заключается в том, что самое главное — это интересы спортсменов. Если их здоровье таким образом будет защищено, то это самое важное, что могут сделать организаторы. Если кто-то считает возможным допустить на трибуны зрителей в каком-то объеме, значит, они четко понимают, что ущерба здоровью спортсменов в этом случае не будет. Ведь именно они главные действующие лица любых соревнований, поэтому их интересы должны учитываться в первую очередь.

— У вас есть понимание, будет ли зимняя Олимпиада в Пекине такой же, как в Токио, в плане антиковидных ограничений для спортсменов, зрителей, журналистов и прочих аккредитованных лиц? Или китайцы могут смягчить режим?

— Я, честно говоря, не знаю, потому что этим занимается Оргкомитет пекинской Олимпиады. От них мы пока информации никакой не получали.

— Вы можете от себя лично спрогнозировать, изменится ли режим в Пекине по сравнению с Токио?

— Международный олимпийский комитет (МОК) признал успешным проведение Олимпийских игр в той конструкции и системе, которая была в Токио. Олимпиада действительно прошла успешно. По моим данным, суммарно около 50 спортсменов и официальных лиц из 25 тыс. человек были инфицированы. Это менее 0,1%. Поэтому с высокой долей вероятности схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине.

— Вы уже планируете, сколько медалей хотели бы видеть у наших спортсменов в Париже? Надо улучшить результат Игр в Токио или хотя бы удержаться на этой планке?