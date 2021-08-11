«Схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине»
Из Токио в Москву 9 августа вернулась основная часть делегации спортсменов и тренеров, принимавших участие в летних Олимпийских играх – 2020. После прилета во Внуково-2 они поехали на Красную площадь, где их чествовали на Васильевском спуске. Вместе с ними из столицы Японии вернулось и руководство делегации во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, чья дочь София стала одним из героев Игр, завоевав две золотые медали в женском фехтовании — в личном и командном первенстве саблисток.
Во время мероприятия на Васильевском спуске Станислав Поздняков дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о планах дочери завести ребенка, высказался о формате проведения ближайшей зимней Олимпиады-2022 в Пекине и оценил героизм олимпийцев в Токио.
— София после возвращения из Токио объявила, что уйдет в декрет. Вас она оповестила о планах или узнали об этом из СМИ?
— На самом деле София — взрослый человек (улыбается). Она сама строит свою жизнь. В такой ситуации родители только в помощь. Если она для себя что-то решит, мы будем ее поддерживать.
— Эмоционально отошли от финалов с участием дочери?
— Мы в этой ситуации находимся постоянно. Постоянно в тонусе и готовимся к любым противостояниям, к любым вызовам. Это наша работа, и мы ее должны делать хорошо.
— Вам сложнее стало видеться с Софией после того, как стало больше работы в связи с избранием президентом Европейской конфедерации фехтования и ОКР?
— Тут на самом деле больше проблем от того, что у спортсменов очень тяжелые графики, много учебно-тренировочных сборов. В пандемийном году возникли особые условия на базах Минспорта. Невозможно их свободно покидать. Это мешает чаще встречаться.
— Почему София выбрала именно саблю, на которой фехтовали вы? Ее личное решение или с вашей подачи?
— В той школе, в которой я сам состоялся, сабля была ведущим видом. И, в принципе, выбор Софии в пользу этого вида фехтования был логичным.
— Помимо триумфа Софии, можете выделить три самых ярких момента для наших спортсменов на Олимпиаде?
— Я не могу выделить какие-то конкретные моменты, все они большие молодцы. Мы ехали туда обычными качественными профессиональными спортсменами. Командой спортсменов. А вернулись командой героев. Поэтому я горжусь выступлением каждого из олимпийцев, которые были со мной в Токио.
— Насколько ОКР стало сложнее работать в финансовом и подготовительном плане из-за того, что этот олимпийский цикл из-за пандемии длился на год дольше?
— С финансовой точки зрения это, конечно, усложнило ситуацию. Потому что нужно было перераспределить ресурсы таким образом, чтобы продлить программу подготовки к играм с четырех до пяти лет. С организационной точки зрения мы уже понимали, что произойдет. И у нас сильная и мощная организационная команда, поэтому никаких проблем ОКР не испытывал. Что касается сложностей, то они в основном были у спортсменов. Они оказались лишены календаря и международных соревнований, в которых обычно участвуют. Это самая большая проблема. Им нужно было не только отобраться на Игры в Токио, но и получить необходимый соревновательный опыт. А его не было. Поэтому ряд соревнований, которые прошли в Токио, сопровождались неожиданными результатами.
— Минус год в следующем олимпийском цикле перед Парижем-2024 меняет весь процесс подготовки?
— Его в первую очередь меняет пандемия. Потому что она вносит некоторую нестабильность в подготовку людей. Повторюсь, это самое сложное. А всё остальное спортсмены наши знают, умеют. И, без сомнений, будут готовы к Парижу.
— В Токио почти не было зрителей, сейчас в России запрещают их массовое присутствие на спортивных мероприятиях. На ваш взгляд, это целесообразно?
— Моя личная позиция заключается в том, что самое главное — это интересы спортсменов. Если их здоровье таким образом будет защищено, то это самое важное, что могут сделать организаторы. Если кто-то считает возможным допустить на трибуны зрителей в каком-то объеме, значит, они четко понимают, что ущерба здоровью спортсменов в этом случае не будет. Ведь именно они главные действующие лица любых соревнований, поэтому их интересы должны учитываться в первую очередь.
— У вас есть понимание, будет ли зимняя Олимпиада в Пекине такой же, как в Токио, в плане антиковидных ограничений для спортсменов, зрителей, журналистов и прочих аккредитованных лиц? Или китайцы могут смягчить режим?
— Я, честно говоря, не знаю, потому что этим занимается Оргкомитет пекинской Олимпиады. От них мы пока информации никакой не получали.
— Вы можете от себя лично спрогнозировать, изменится ли режим в Пекине по сравнению с Токио?
— Международный олимпийский комитет (МОК) признал успешным проведение Олимпийских игр в той конструкции и системе, которая была в Токио. Олимпиада действительно прошла успешно. По моим данным, суммарно около 50 спортсменов и официальных лиц из 25 тыс. человек были инфицированы. Это менее 0,1%. Поэтому с высокой долей вероятности схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине.
— Вы уже планируете, сколько медалей хотели бы видеть у наших спортсменов в Париже? Надо улучшить результат Игр в Токио или хотя бы удержаться на этой планке?
— Для того чтобы делать какие-то прогнозы, нужно, чтобы было больше спортивных соревнований. На основании которых можно строить планы. На сегодняшний день соревнований мало. Разве что только Олимпийские игры. Но по ним делать прогнозы на следующие три года очень сложно.