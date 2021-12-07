Посольство КНР оценило дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Посольство КНР в Вашингтоне оценило решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине, сообщает телеканал «Известия».

Китай назвал демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в посольстве КНР подчеркнули, что американских политиков никто не приглашал на Игры.

«Дипломатический бойкот» просто возник из ниоткуда. Как подчеркнули в дипмиссии, решение Вашингтона не повлияет на успешное проведение зимней Олимпиады.

В понедельник Белый дом объявил, что не будет отправлять официальную делегацию в Пекин на ОИ-2022. При этом бойкот не касается участия

в соревнованиях американских спортсменов.

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